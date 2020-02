O Conselho de Disciplina da Federação abriu um processo ao FC Porto por racismo contra Abdu Conté, jogador do Moreirense. Convidado a comentar o tema, Conceição frisou que é necessário punir todos os casos de racismo.



«São abertos semanalmente processos ao FC Porto. Tudo que seja para banir essa gente do futebol... abram-se todos os inquéritos porque essas pessoas não fazem parte do futebol, nem da sociedade. As autoridades competentes darão, seguimento a todos os casos que existem por todos esses estádios não só em Portugal, mas no mundo. O problema do racismo não é só do futebol, mas da sociedade, como sabemos», sublinhou, na conferência de imprensa de antevisão à partida frente ao Bayer Leverkusen, dos 16 avos de final da Liga Europa.





Lembre-se que o processo aberto aos azuis e brancos surge depois do episódio de Marega em Guimarães, a 16 de fevereiro.