O Bayern Munique informou, esta terça-feira, que vai doar um milhão de euros às vítimas das cheias do sul da Alemanha, que têm afetado o país nos últimos dias.

«O FC Bayern vai doar um milhão de euros às vítimas das cheias no sul da Alemanha. O objetivo é fornecer às pessoas afetadas na Baviera e em Baden-Württemberg uma ajuda rápida e sem burocracia», pode ler-se no comunicado oficial do clube.

De referir que as inundações se devem a uma rutura de barragens na região de Suábia, no sul da Alemanha, e várias zonas têm sido afetadas.