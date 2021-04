Depois de Robert Lewandowski, Hansi Flick tem mais uma dor de cabeça no ataque do Bayern Munique: Serge Gnabry testou positivo à covid-19 e é baixa confirmada para os dois jogos da eliminatória com o PSG, dos quartos de final da Liga dos Campeões.

Em comunicado, o clube bávaro informou que o internacional alemão está «bem e a cumprir isolamento em casa». Inicialmente, Flick tinha adiantado que o extremo falhava o jogo devido a uma dor na garganta, mas confirma-se agora o pior cenário.

Refira-se que Gnabry já havia testado positivo ao novo coronavírus em outubro, mas depois verificou-se que se tratava afinal de um falso positivo.

Além dos jogos com o PSG, Gnabry falha ainda o jogo com o União de Berlim, do fim de semana, para a Bundesliga. Lewandowski, recorde-se, também está de fora das opções do campeão europeu, devido a um estiramento no ligamento do joelho direito.