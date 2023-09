Manuel Neuer está de regresso aos treinos no Bayern Munique, ele que sofreu uma lesão grave na perna em janeiro e não joga desde então.

Numa nota divulgada no site oficial, o Bayern informa que o internacional alemão fez os exercícios de aquecimento com os guarda-redes e depois «ficou entre os postes durante alguns exercícios com os jogadores de campo».

«É uma sensação ótima estar de volta ao relvado com os meus companheiros. Estava realmente ansioso por isto», afirmou Neuer, aos meios de comunicação do emblema bávaro.