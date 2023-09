O Bayern goleou no terreno do Preussen Munster (4-0) esta terça-feira e um dos momentos do encontro da Taça da Alemanha teve lugar à meia hora de jogo, quando os adeptos do emblema de Munique atiraram bolas de ténis para o relvado.

A partida foi interrompida e só retomou depois de alguns funcionários do estádio terem retirado as bolas de campo. Ao mesmo tempo, os adeptos bávaros mostraram uma faixa onde criticavam a data da Supertaça desta temporada, que foi jogada em agosto e coincidiu com o calendário da Taça da Alemanha, obrigando Bayern e Leipzig a adiar a estreia nesta última prova.

«Não à Supertaça no fim de semana de Taça da Alemanha», lia-se na faixa mostrada pelos adeptos.

De acordo com o Sport1, o Bayern deverá ser multado em 65 mil euros, ou seja, 350 euros por cada uma das 185 bolas atiradas para o relvado.