O Vizela-Belenenses, que devia jogar-se este fim de semana, foi adiado para o dia 2 de janeiro, com início às 20.30 horas, confirmou esta sexta-feira a Liga de Clubes.

O organismo adianta ainda que o adiamento foi decidido «depois da Coordenadora do ACES Lisboa Ocidental e Oeiras ter decretado isolamento profilático ao plantel do Belenenses».

«Com esta medida, e por o Belenenses não ter o mínimo de jogadores disponíveis para o cumprimento do ponto 2, do n.º12, do Plano Específico para a COVID-19, a Liga Portugal decretou o adiamento do jogo.»