O treinador do Belenenses, Filipe Cândido, em declarações na conferência de imprensa após a derrota frente ao Esoril (1-0), da 14.ª jornada da Liga:

Não existiu preparação para este jogo, e quando acreditamos que o treino faz toda a diferença… este jogo realiza-se em condições que simplesmente não existiram. Tudo o que os jogadores conseguiram fazer foi derivado da grande capacidade de sofrimento. Não fomos capazes de suster a construção do Estoril. Tentámos jogar o melhor possível, os jogadores tiveram uma atitude incrível. Eles próprio sabiam que corriam riscos de se lesionar. Ninguém gosta de perder e estando lá dentro tentámos de tudo para que isso não acontecesse. Tentámos manter-nos dentro do jogo. Não posso apontar nada a estes jogadores, se trabalharmos com este espírito vamos ser uma equipa a ter em conta.

[Palestra ao intervalo] O que lhes disse foi que estávamos dentro do jogo, era um dos nossos objetivos. Mas sabíamos que a fadiga ia chegar e que a tomada de decisão dos jogadores não ia ser a melhor. Foi um dos jogos em que eu tentei partir o jogo, porque sabia que assim iríamos ter mais espaço. Arrisquei nesse sentido, porque sei que muitas vezes os golos acontecem.

[Jogo devia ter sido marcado para outra data?] Os jogadores tinham algum receio de haver uma lesão. Não sou eu que mando nos quadros competitivos, a mim cabe-me treinar a equipa. Se me pergunta, este jogo jamais deveria ter-se realizado, fundamentalmente porque estamos a pôr em risco a condição física dos jogadores. Sempre que nos pedirem para irmos a jogo, nós vamos. Se vamos nas melhores condições, veremos.

[Benfica e Estoril foram favorecidos pela situação do Belenenses?] Não tenho dúvidas de que as condições não foram as mesmas. A partir do momento em que não temos as mesmas condições para discutir o jogo, os adversários saem favorecidos. O que me chateia é que pusemos a integridade física dos meus jogadores.

[Quando é que o Belenenses estará recuperado?] Naturalmente que agora, à medida que o tempo for passando, os jogadores vão adquirindo a melhor forma. Nem nas férias queremos que os jogadores estejam fechados em casa 14 dias. Já nem vou pela questão mental… Vamos olhar para o futuro com coragem. Sei que nos próximos tempos é sempre a crescer.

[Sobre Afonso Sousa] Quando olhamos para as características do Sousa, sentimos que ele pode dar bola à equipa, ele nunca se esconde do jogo. É muito inteligente, encontra bem os espaços. Tem tudo para nos ajudar muito.»