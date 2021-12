A FIGURA: Rui Fonte, o homem golo

Rui Fonte, até pelos problemas físicos que tem tido na carreira, pode já não ter a pujança física de outros tempos, mas o talento e o conhecimento do jogo está lá todo. Tentou sempre estar bastante em jogo, até porque o Estoril foi sobretudo uma equipa de ataque esta tarde, e acabou por ser ele a resolver a partida, já depois de várias tentativas. Bem merecido o golo.

O MOMENTO: Rui Fonte teve mais cabeça, minuto 43

A primeira parte tinha sido toda do Estoril, mas a bola teimava em não entrar. Até que Joãozinho ganhou a linha de fundo, cruzou para a área e Rui Fonte abriu o marcador com uma bela cabeçada. Antes do intervalo, nada melhor para tranquilizar as hostes canarinhas e dar outro balão de oxigénio para o segundo tempo.

OUTROS DESTAQUES

Luiz Felipe

Defendeu tudo o que havia para defender até Rui Fonte quebrar a muralha azul, já perto do intervalo. Remates de meia-distância, remates à queima-roupa, o guarda-redes do Belenenses esteve verdadeiramente intransponível até aos 43 minutos. E isto tudo com dificuldades físicas, já que foi assistido logo nos primeiros instantes do encontro e Filipe Cândido inclusivamente mandou Álvaro Ramalho para o aquecimento. Na segunda parte, manteve o mesmo nível. Se o Belenenses apenas perdeu por 1-0, muito tem a agradecer ao seu guarda-redes.

Francisco Geraldes

O Estoril jogou quase sempre em ataque organizado, e por isso Francisco Geraldes sentiu-se como um peixe na água. Já se sabe que tecnicamente é acima da média, e por isso não é difícil de imaginar que Geraldes tenha encontrado o seu espaço para desequilibrar nesta partida. Quase todos os ataques dos canarinhos passaram pelos seus pés e foi também dos pés que saíram algumas das melhores oportunidades da equipa de Bruno Pinheiro.

André Franco

Curiosamente, o técnico do Estoril, Bruno Pinheiro, havia sido questionado no último jogo do Estoril se Franco e Geraldes não eram compatíveis em campo. A resposta viu-se esta tarde. O esquerdino jogou com maior liberdade do que Francisco e foi muito importante no jogo entrelinhas dos estorilistas. Tecnicamente, tal como o colega de meio-campo, é muito dotado e na segunda parte ia fazendo um golaço de levantar o estádio.