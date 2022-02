O treinador do Belenenses, Franclim Carvalho, na conferência de imprensa após a vitória frente ao Vitória de Guimarães (1-0), em jogo da 22.ª jornada da Liga:

«Na primeira parte tivemos algumas dificuldades, no início, mas depois melhorámos com bola. Faltou-nos agressividade ofensiva. Disse isso mesmo ao intervalo. Depois a ganhar, é normal que tentemos não nos expor tanto. Foi bom, não sofremos golos. Há dados positivos a tirar, mas ainda temos de melhorar muitas coisas.

[Esta vitória pode ser o ponto de viragem para o Belenenses?] Gostava que o ponto de viragem tivesse sido quando chegámos. Na Madeira estivemos bem, nos outros tivemos algumas dificuldades. Trabalhar com vitórias é melhor, mas já disse que na terça-feira, quando voltarem da folga, têm de trabalhar forte.

[Ficou satisfeito com a forma como a equipa geriu a vantagem?] Eles sentiram a importância em alguns momentos do jogo. Souberam gerir a parte final do encontro. Tivemos uma oportunidade para fazer o 2-0, eles também, mas conseguimos controlar a largura e a presença na área.

Tivemos uma semana difícil, os jogadores acusaram o resultado do jogo frente ao Moreirense. Mas a preparação foi a mesma, trabalhámos mentalmente a equipa e estudámos o adversário. Gostei da exibição dos jogadores.

[Estreia de Baraye] Gostei muito, ele dá-nos coisas diferentes. 1x1, a temporização com bola, criatividade. Está com vontade, alegre, e vai ajudar-nos muito.

[Primeira vitória no Belenenses] Sabe bem, a malta costuma dizer que eu sou um bocado chupa-limão porque isto passa rápido, amanhã já temos de trabalhar [equipa técnica].»