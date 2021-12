O Vizela-Belenenses, agendado para a próxima segunda-feira, foi adiado para 2 de janeiro de 2022 (domingo), com início marcado para as 20h30. Depois de tecer várias críticas ao divulgar o adiamento do jogo, o clube nortenho venho agora a público repudiar o horário determinado pela Liga Portugal.



«Não aceitamos o reagendamento do jogo para este horário, imposto de forma unilateral, e vamos desenvolver todos os esforços possíveis para reverter a situação», avisa o Vizela, em comunicado.



Leia o comunicado na integra:

«Notificada pela Liga Portugal para adiar o jogo com o Belenenses SAD por “indicação expressa”, a FC Vizela, SAD foi, esta manhã, notificada do reagendamento do jogo para dia 2 de janeiro, pelas 20h30. Em ambos os emails, assinados pela diretora executiva da Liga Portugal, com manifesta surpresa. Explicamos porquê:



1 – Nunca fomos ouvidos com razoabilidade nesta matéria e muito menos a Liga Portugal foi tão célere a responder às nossas solicitações ou a esclarecer as dúvidas que expusemos sobre procedimentos que influem diretamente o curso normal de uma competição que se quer igual e não qual todas as sociedades deviam ter os mesmos diretos e deveres.



2 – Sem responder ao email da FC Vizela, SAD, que não obstante ter elencado uma série de dúvidas se mostrou disponível a ser parte da solução e não o problema, a Liga Portugal optou por determinar às 23h10 do dia de ontem que tinha, esta sociedade, até às 10 horas de hoje para “ajustar o respetivo horário” para a “proposta de reagendamento para 2 de janeiro”.



3 – A proposta, na realidade, nunca o foi, pois nunca esta sociedade foi consultada anteriormente para o efeito e o conteúdo do email sugere apenas que possamos fazer um ajuste horário.



4 – Teve a FC Vizela, SAD, menos de 11 horas para acertar o horário de um jogo, sendo que a larga maioria delas corresponde a horário noturno, madrugada até; depois de esperar mais de cinco dias por uma notificação que chegou sob a forma de imposição.



5 – Não teve, esta Liga Portugal, qualquer respeito pelos adeptos do futebol em geral, nem do FC Vizela e da Belenenses SAD, em particular, atendendo à data (02/01) e horário (20h30) a que decidiu impor o jogo.



Assim, não aceitamos o reagendamento do jogo para este horário, imposto de forma unilateral, e vamos desenvolver todos os esforços possíveis para reverter a situação.»