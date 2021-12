A Liga Portugal anunciou esta sexta-feira que foi celebrado um acordo para evitar novos casos como o do Belenenses-Benfica, no Estádio do Jamor, em que a equipa de Filipe Cândido teve de entrar em campo apenas com nove elementos, incluindo dois guarda-redes, devido a um surto de covid-19.



Federação, Liga, Sindicato de Jogadores, Associação de Treinadores, Associação de Árbitros, Associação de Médicos de Futebol e Associações Distritais reuniram-se para avançar com novas medidas.



Eis o comunicado da Liga Portugal:



«Reunidos hoje na Cidade do Futebol, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), a Liga Portugal, o Sindicato dos Jogadores, a Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF), a Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), a Associação Nacional de Médicos de Futebol (AMEF) e a Mesa do Plenário das Associações Distritais e Regionais de Futebol entendem tornar pública a seguinte posição:

- A Comissão Executiva da Liga Portugal deve criar de imediato os mecanismos legais aplicáveis para que nenhum jogo de futebol se inicie em qualquer competição com um número inferior a 13 atletas, incluindo um guarda-redes;

- Todas as instituições hoje reunidas trabalharão em conjunto para que este objetivo seja alcançado e nunca mais se assista ao que no sábado passado lamentavelmente sucedeu no Estádio Nacional;

- Os mesmos responsáveis desejam aos atletas afetados e às suas famílias uma recuperação célere e um regresso à vida desportiva no mais curto espaço de tempo possível.»