Petit, treinador do Belenenses, esteve animado na conferência de imprensa que se seguiu à vitória dos azuis sobre o Sp. Braga, a primeira vitória dos lisboetas em casa.

«Foi uma vitória importante contra um adversário forte, que tem muita qualidade e é candidato ao título. Foi um jogo equilibrado, tivemos maior ascendente na primeira parte e na segunda houve uma reação forte do adversário. Conseguimos suster um pouco essa pressão que já esperávamos, podíamos ter feito o 3-0 pelo Danny, mas depois, mesmo com dez jogadores, o Sp. Braga obrigou-nos a sofrer.»

[primeira vitória desde a ronda inaugural]

«Já procurávamos esta vitória há muito tempo e hoje surgiu. Pressionámos alto para provocar o erro do adversário. O futebol é feito de erros. Para haver golos, tem de haver erros. Foi um grande jogo de futebol. Os meus jogadores merecem esta vitória porque vínhamos de uma série em que estivemos quase, quase. Mas o quase no futebol não serve.»

[aposta num ataque móvel sem avançado fixo]

«Temos jogadores com dinâmicas diferentes para a frente. Todos os jogadores trazem coisas diferentes à equipa. O Cassierra não esteve no jogo porque sentiu um problema no início da semana, tal como o Kritciuc, que teve uma lesão no adutor e por isso preferimos não arriscar.»

[sobre a boa resposta de André Moreira]

«É mais uma caixa de ben-u-ron que temos de ir buscar à farmácia. São dois guarda-redes que nos dão garantias. O André entrou e esteve muito bem. É este o espírito que temos no balneário. Todos dão aquilo que têm e isso dá-nos muita tranquilidade.»