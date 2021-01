O treinador do Belenenses projetou o duelo da 16.ª jornada com o Sp. Braga, tendo garantido que, apesar do natural desgaste provocado pelo jogo da passada quinta-feira com o Benfica para a Taça de Portugal, foi possível recuperar o plantel.

«Não nos podemos queixar de jogar de três em três dias. Para este jogo, já tivemos mais um dia, deu para recuperar. Sabemos que alguns jogadores estão com alguma carga, temos de saber gerir isso, mas vamos entrar para lutar pelos três pontos, que é o nosso objetivo», afirmou Petit na antevisão ao jogo desta segunda-feira em São Miguel.

O técnico dos azuis admitiu fazer mexidas na equipa, mas por outras razões. «É natural que, de um jogo para outro, possamos fazer algumas mudanças, mas tudo depende das nossas dinâmicas e da equipa adversária. Vamos com uma equipa forte e a saber o que fazer no jogo. Queremos dar continuidade ao último resultado no campeonato», sublinhou aludindo à vitória por 2-0 sobre o Tondela no Jamor.

Petit abordou ainda as últimas incidências de mercado: a possibilidade de não receber reforços até esta segunda-feira e também a rescisão de Cauê. «O Cauê é um jogador que já conhecia e que foi importante na primeira fase do campeonato. Não estava a ser opção e é natural que, quando não joga, não fique satisfeito. Teve oportunidade de ter um projeto diferente, e de poder ir jogar para outro lado. Desejo-lhe as maiores felicidades. (...) Acreditamos no plantel, e no que os jogadores podem dar. Temos de estar adaptados ao mercado, uns podem sair e outros entrar. Estou satisfeito com o comportamento destes jogadores. Se não vier ninguém, é com estes que vamos trabalhar. Se vier, é bem-vindo», explicou.

Refira-se que para o jogo com o Santa Clara o Belenenses não poderá contar com Miguel Cardoso, por castigo, além de Eduardo Kau, Chima Akas e Nilton Varela, lesionados. Afonso Sousa já recuperou da covid-19, treinou e viaja para os Açores.