Tomás Ribeiro, jogador do Belenenses, em declarações à BTV, depois da derrota no Estádio da Luz, diante do Benfica (0-2), no jogo que encerrou a 5.ª jornada da Liga:

[Sobre o jogo]

- Sabíamos que vínhamos a um campo muito difícil, o Benfica é sempre um candidato ao título, mas vínhamos com a lição bem estudada, tivemos momentos muito bons. Sabíamos o que queríamos, queremos sempre os três pontos. Foi um jogo com vários momentos, fomos sempre competentes no momento defensivo, sabíamos que tínhamos de estar ao mais alto nível, mas o Benfica apresentou uma dinâmica muito forte e creio que é um justo vencedor. Nós fomos competentes, mas saímos tristes. Temos de aprender com as coisas menos boas e aproveitar as que fizemos bem.

[O jogo esteve muito tempo 1-0, acreditaram no empate?]

- Tanto no 1-0, como no 2-0, meso que fossem três, nós queremos sempre o mesmo, queremos o golo, queremos os três pontos. Não é por sofrermos um golo que vamos abaixo, é sempre mais difícil, claro, mas está incutido na nossa mentalidade nunca desistir, nunca atirar a toalha ao chão. Como o mister diz, até o árbitro apitar, o jogo decorre.