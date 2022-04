O Clube de Futebol Os Belenenses acolheu nas suas fileiras, nomeadamente na equipa sénior, um jogador ucraniano que fugiu da guerra, provocada pela invasão da Rússia à Ucrânia.

Trata-se de Andriy Artym, tem 22 anos, e é guarda-redes. Segundo explicam os azuis, o jovem iniciou a época no Ahrobiznes, da segunda divisão ucraniana, e chegou recentemente a Portugal, já depois do começo do ataque das tropas russas.

Explica ainda o clube do Restelo que Artym vai «nesta primeira fase recuperar a forma física».

O Belenenses, refira-se, ocupa atualmente o primeiro lugar do apuramento de subida da zona Sul do Campeonato de Portugal, decorridas duas jornadas.

Fotos: Belenenses.