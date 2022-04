O antigo capitão da seleção de râguebi da Ucrânia, Oleksii Tsibiko, foi morto em combate pelas tropas russas, em Bucha.

A informação foi confirmada pelo presidente da federação europeia de râguebi, Octavian Morariu, que revelou que Tsibiko foi morto em combate no dia 31 de março, quando defendia o seu país.

Além de ter sido capitão da seleção, o antigo jogador presidiu à federação ucraniana entre 2003 e 2005.

Even though I hoped that these news won’t be confirmed, unfortunately, I can now sadly say that Oleksi Tsibko, former captain of the Ukrainian national team, former president of the Ukrainian Rugby Union and also Mayor of Smela City died defending his town and his country. pic.twitter.com/TuTXqs0zsq