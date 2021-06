Kevin de Bruyne está recuperado da fratura do osso do nariz e treinou sem limitações, esta segunda-feira, às ordens do selecionador da Bélgica, Roberto Martínez.



Lembre-se que o médio do Manchester City falhou o primeiro jogo dos «diabos vermelhos» frente à Rússia, em São Petersburgo, tendo ficado a treinar sozinho no centro de estágio de Tubize, a sul de Bruxelas.



A utilização do médio no segundo jogo do grupo B, contra a Dinamarca, dependerá da sua evolução.

De Bruyne, que foi submetido a cirurgia após a fratura, recuperou bem da operação e em princípio deverá disputar o torneio sem máscara protetora.