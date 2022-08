Fábio Silva está em grande.

Ao quarto jogo, o avançado português que pertence ao Wolverhampton fez o terceiro golo com a camisola do Anderlecht, na vitória por 3-1 na receção ao Seraing, para a terceira jornada do campeonato belga.

Depois do bis de Francis Amuzu (4m e 16m), Fábio Silva marcou à meia-hora de jogo, com um remate à meia-volta dentro da área.

O Seraing, que contou com Sérgio Conceição – filho do técnico do FC Porto – no onze, reduziu por Sambou Sissoko, aos 57 minutos.

Com este resultado, o Anderlecht segue à condição no terceiro lugar da Jupiler League, ao passo que o Seraing está no último lugar, só com derrotas.