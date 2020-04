Diogo Queirós não esconde o desejo de fixar-se no plantel do FC Porto, ele que está atualmente emprestado pelos dragões ao Mouscron, da Bélgica.

Em entrevista à SporTV+, o jovem defesa-central diz que tem tido feedback da estrutura dos azuis e falou ainda de Diogo Leite, que tem sido associado ao Valência e ao Sevilha.

«Sim, tenho recebido feedback do FC Porto, um elemento da estrutura até me veio visitar aqui à Bélgica. Tenho noção que o FC Porto está de olho em mim e no meu trabalho», afirmou.

«Se acredito que na próxima temporada vou cumprir o sonho de jogar pelo FC Porto? Acredito que vou dar o máximo na próxima época. Neste momento não tenho informações se vou fazer a pré-época [no plantel principal], mas é o que espero», prosseguiu.

Sobre o amigo Diogo Leite, associado nos últimos dias ao Valência e ao Sevilha, Queirós diz-se muito feliz: «Fico extremamente feliz pelo Leite. Para além de meu colega é meu amigo, e fico feliz por estar a encaminhar-se para uma carreira bonita. É a prova que o FC Porto tem jogadores de muita qualidade e que outros clubes europeus estão atentos.»

O jogador de 21 anos elogiou também Sérgio Conceição: «Tive oportunidade de estar em duas pré-épocas com o mister e acho-o um treinador muito exigente e muito ciente do trabalho que faz. Também tem uma grande equipa à volta dele que dá oportunidade aos jogadores de estarem na melhor forma possível. Senti muito isso este ano, no fim da pré-época estava a 200 por cento para enfrentar qualquer desafio.»

Diogo Queirós falou ainda sobre um possível regresso à competição na Bélgica, depois de já o ter feito precisamente numa entrevista ao canal do FC Porto.

«Sinceramente não sei o que prefiro, vai depender muito de quando começar [a competição]. Se o campeonato voltar e o Mouscron for até ao fim dos play-offs de permanência ainda teremos dez jogos para disputar. Se isto atrasar muito não sei se não será melhor terminar já para não atrasar muito a próxima época», considerou.