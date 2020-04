O defesa português do FC Porto, Diogo Queirós, emprestado ao Mouscron da Bélgica, está de regresso a Portugal após a suspensão do campeonato belga e afirmou que os atletas têm de cumprir com o plano de treinos em casa, dando prova disso à equipa técnica com imagens.

«Todos os clubes começaram a parar, o Mouscron foi dos últimos na Bélgica a parar os treinos. Quando o clube reparou que não iria ser possível continuarmos a treinar, deixou à nossa escolha se voltávamos aos nossos países. E eu voltei. Tenho tentado fazer de tudo para que este tempo em casa seja o menos aborrecido possível. Recebemos todos os domingos o plano da semana, que temos de cumprir e mandar fotos como provas de que fazemos os exercícios que eles nos pedem e isso também me ajuda a manter a forma», começou por dizer, em declarações à FC Porto TV.

O jovem formado no Olival, antes de voltar para Portugal, deu conta do alarmismo na Bélgica, já notório nos supermercados, mas também pela falta de consciencialização da população nesse país face à pandemia da covid-19. «O que posso dizer é que, enquanto estive lá, ainda estávamos no início, mas já se via no supermercado filas de espera e pessoas despreocupadas com a situação. Já havia regras de distanciamento social, mas as pessoas não estavam muito cientes do que se estava a passar», relatou.

O jogador de 21 anos vê com incerteza o seu futuro, dado que a Liga Belga já tinha demonstrado, no início de abril, intenção de acabar antecipadamente o campeonato, posição que a UEFA e a FIFA condenam. Na última semana, o organismo belga recuou na decisão.

«Só sei o que o clube nos informa e o que os jogadores belgas, que estão mais dentro das notícias do país, informam ao grupo. Não sabemos o dia de amanhã. Chegou o dia em que saíram notícias que o campeonato ia acabar e que o Brugge ia ser campeão. Ainda não sei nada do meu futuro, se é para voltar ou não. Já ouvi que a UEFA e a FIFA estão a fazer uma pressão grande à Liga Belga porque querem que eles acabem o campeonato», contou.

Diogo Queirós, vencedor da Youth League na época passada pelos sub-19 dos dragões, deixou um apelo aos adeptos: «continuem a cuidar-se, mantenham-se em casa, continuem a respeitar as regras impostas no nosso país. Todos juntos, só assim, vamos ultrapassar esta fase difícil, nova para todos».

Bélgica restringe eventos em massa até fim de agosto. Futebol pode ser à porta fechada

Esta quarta-feira, a primeira-ministra da Bélgica, Sophie Wilmès, assegurou, em conferência de imprensa, que eventos de massas, como por exemplo festivais, não podem ser realizados antes de 31 de agosto. O ministro do Interior, Pieter de Crem, afirmou, à RTBF, que uma decisão sobre jogos à porta fechada vai ser tomada na próxima semana. «Foi feita uma proposta para que os jogos de futebol fossem realizados à porta fechada», referiu