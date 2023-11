Jude Bellingham, internacional inglês, foi esta sexta-feira anunciado como o novo Golden Boy 2023, prémio do jornal italiano Tuttosport destinado ao melhor jogador sub-21 do futebol europeu.

De 25 finalistas nomeados, foi o médio de 20 anos do Real Madrid o mais votado por um painel de 50 jornalistas, arrecadando cerca de 97 por cento dos votos (485 pontos em 500). Os benfiquistas António Silva e João Neves, e o sportinguista Ousmane Diomande também faziam parte dos nomeados.

Esta época, o internacional inglês, já leva 13 golos e 3 assistências em 14 jogos, sucedendo a Gavi, jogador espanhol do Barcelona, que ganhou o prémio no ano passado.

Recorde-se que no passado o Golden Boy já foi ganho por Renato Sanches (em 2016) e João Félix (em 2019), quando ambos eram jogadores do Benfica e se mudaram para o Bayern Munique e At. Madrid, respetivamente.