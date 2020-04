Medhi Benatia, jogador que trabalhou com Pep Guardiola no Bayern Munique entre 2014 e 2016, acredita que o treinador espanhol é dos melhores do mundo, ainda assim, aponta um condicionalismo.

Para o marroquino, a relação dos jogadores com Guardiola não é a melhor. «Ele taticamente é o melhor treinador do mundo, não vejo ninguém melhor que ele mas não gostei muito dele relativamente à relação que tem com os jogadores. Nesse ponto de vista não me impressionou muito», confessou ao Goal.

Benatia também referiu o clube que vê Guardiola treinar, caso saia do Manchester City e, caso se concretizasse, podia trabalhar com... Cristiano Ronaldo. «Ele pode, perfeitamente, ter o perfil correto para a Juventus mas, na minha opinião, o Sarri tem uma ideia excelente do futebol», admitiu o atual jogador do Al-Duhail, do Qatar.