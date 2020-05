O antigo futebolista do Benfica, Jonas, destacou João Félix como um dos companheiros ofensivos com os quais trabalhou no emblema encarnado e considerou que o atual jogador do Atlético de Madrid «dispensa apresentações».

«Foram momentos marcantes com o João. Desde que subiu a profissional que o tratei com carinho. Nos treinos via-se a diferença, só precisava de tempo e de entrar no momento certo. Não me surpreendeu o percurso dele», sublinhou o ex-avançado, em declarações ao Canal 11.

Jonas, que foi um dos grandes goleadores dos lisboetas entre 2014 e 2019, lembrou também outros companheiros com quem se deu bem no Benfica, além de Félix. «Tive parcerias muito boas no Benfica. No primeiro ano o Lima, junto com o Derley, depois Mitroglou, Jiménez, Seferovic, o João Félix. Tive grandes parceiros, que me ajudaram em campo», enumerou.