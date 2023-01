O Benfica informou esta quinta-feira que chegou a acordo com o Copenhaga para a transferência de Diogo Gonçalves, tal como o Maisfutebol noticiou em tempo oportuno. Além dos encarnados, também o emblema dinamarquês deu conta do negócio.

Em comunicado, de resto, o Copenhaga informa que o jogador português assinou um contrato válido para os próximos quatro anos.

«Tive anos muito bons no Benfica, mas chegou a hora de um novo desafio. Ao longo dos anos, o Copenhaga tem conquistado o estatuto de um clube respeitado na Europa. Eles apresentaram-me os planos (...) e fiquei com a impressão de que é um clube forte, ambicioso, que quer ganhar títulos e jogar com os melhores», referiu Diogo, na nota do novo clube.

Ao fim de uma ligação de 14 anos, Diogo Gonçalves desvincula-se em definitivo do Benfica e muda-se para o Copenhaga, a segunda aventura no estrangeiro, depois de uma passagem pelo Nottingham. Em Portugal, representou ainda o Famalicão.

F.C. Copenhagen have signed offensive player Diogo Gonçalves from Benfica. The 25-year-old Portuguese joins Copenhagen on an agreement for the next four years. #fcklive https://t.co/KSOQ4NpCUF