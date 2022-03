O Benfica anunciou esta quinta-feira a renovação de contrato com Paulo Bernardo até 2027.

O jovem de 20 anos tinha vínculo com os encarnados até 2024, mas prolonga-o agora por mais três épocas, até junho de 2027.

Médio internacional sub-21 português, Paulo Bernardo fez todo o percurso desportivo nas águias. Estreou-se como futebolista profissional em fevereiro de 2020, num jogo da formação B frente ao Vilafranquense, para a II Liga.

A estreia pela equipa A surgiu no entanto quase dois anos depois, em novembro do ano passado, na derrota do clube da Luz em Munique, frente ao Bayern, para a Liga dos Campeões.

De lá para cá, já somou mais 15 partidas, divididos por campeonato, Champions e Taça da Liga.