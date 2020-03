Isabel Gomes é uma adepta do Benfica que teve um AVC. Quando recuperou, a primeira palavra que disse foi: «Samaris».

Esta semana, no âmbito da campanha «Não vá. Telefone», do Benfica, o internacional grego teve uma conversa emocionada com Isabel Gomes, que lhe disse: «Gosto muito de ti, sabias?»

«Nem tenho palavras», respondeu Samaris.

«Isso é um orgulho para mim. Muito obrigado. Não sei o que dizer, sinceramente. Nunca me aconteceu na vida uma coisa destas. Agradeço imenso», disse o jogador.

Veja aqui o vídeo: