Depois de sete anos, Adel Taarabt deixou o Benfica 2022 e rumou ao Al-Nasr, dos Emirados Árabes Unidos.

No entanto, desses sete anos, apenas três e meio, os últimos, foram passados na equipa principal das águias, depois de um início conturbado de relação.

Em entrevista ao The National News, o internacional marroquino recordou a chegada à Luz em 2015, e uma relação conturbada com Rui Vitória, treinador das águias na altura.

«O Benfica contactou-me em 2015. Fui a Lisboa sem muita intenção de assinar, mesmo sabendo que era um clube com muita história. O presidente [Luís Filipe Vieira], um homem importante em Portugal, não aceitava um não. Fiquei lá quatro horas e ele ofereceu-me um contrato de cinco anos», começou por dizer.

«Fui passar o verão a Marrocos e voltei oito quilos acima do peso. Fiz isso em Inglaterra e estava tudo bem. A pré-temporada é para perder esses quilos extra, não é? Só que o Benfica não ficou contente. O treinador [Rui Vitória] disse que o meu peso não estava bom. Não me utilizou nem um minuto nessa pré-época», continuou.

Taarabt diz que Rui Vitória quase não lhe falava, e que por isso passou a fazer o mesmo: «Ele tinha razão, mas foi frio comigo. Nem me dizia bom dia de manhã. Então fui frio com ele e o presidente ligou para o meu agente. Não estava feliz.»

«Sugeri não receber enquanto estivesse acima do peso. Fiquei em fora. Estava pronto, mas não joguei porque o treinador não gostava de mim e eu não gostava dele. Tinha um contrato de cinco anos e disse-lhes que me podiam pagar todos esses anos. O presidente achou que eu estava errado, mas até gostou de mim.»

Taarabt foi depois emprestado ao Génova durante dois anos, antes da redenção no Benfica, já com Bruno Lage como treinador: «Depois da entrevista [à France Football] em que exigi a saída do Benfica, o presidente disse que nunca mais jogaria no clube. Mas depois aconteceu uma coisa incrível: o Bruno Lage tornou-se treinador do Benfica.»

«Ele era como um pai para mim. Ele chegou e disse ao diretor-desportivo Tiago Pinto que me adorava como jogador. O Tiago explicou o que o presidente havia dito, mas fui na mesma treinar com a equipa principal. O presidente disse ao Lage que estava disposto a dar 20 milhões por um médio, mas o Lage disse que não queria, apenas queria dar-me uma oportunidade. (…) Os adeptos viam-me na rua e diziam-me que eu só estava ali por dinheiro.»

«Joguei um pouco pela equipa B e um dia o Tiago Pinto ligou-me e disse: “Amanhã viajas com a equipa principal”. Uma semana depois, estava na equipa. Era final de março e não tinha jogada. Estávamos a lutar com o FC Porto pelo campeonato. (…) Estava furioso para mostrar às pessoas a minha qualidade. Estava a atacar e comecei a fazer passes perigosos. Marcámos aos 84 minutos e comecei a jogar novamente. Vencemos todos os jogos e ganhámos o campeonato. Fiquei muito agradecido ao Lage. Foi o primeiro grande clube dele, mas ele arriscou por mim», atirou.