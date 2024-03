O FC Porto venceu o Imortal, em Albufeira, por 108-85 e continua líder do campeonato nacional de basquetebol.

Charlon Kloof brilhou com 24 pontos e cinco assistências, tal como Tony Barber, que marcou 21 pontos e somou outras cinco assistências.

Já as águias derrotaram a Ovarense por 87-79, em Ovar, e subiram à segunda posição da Liga de basquetebol.

Destaque para Aaron Broussard, com 25 pontos, cinco ressaltos e três assistências. A equipa encarnada tem agora 32 pontos, mais um do que a Oliveirense e o Sporting. O FC Porto é líder, com 33 pontos.

Outros resultados:

Galomar - Esgueira, 68-80



Póvoa-Vitória de Guimarães, 75-73



Lusitânia-Portimonense, 75-92