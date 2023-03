Depois da presença no Mundial 2022, Alexander Bah foi novamente convocado por Kasper Hjulmand para os próximos compromissos da Dinamarca.

Neste mês de março, a seleção nórdica tem dois jogos a contar para o grupo H da fase de qualificação para o Campeonato da Europa 2024, diante da Finlândia e do Cazaquistão, nos dias 23 e 26, respetivamente.

Eslovénia, São Marino e Irlanda do Norte são as outras seleções que compõem o grupo.

Titular na lateral direita em época de estreia no Benfica, Bah contabiliza 36 jogos nos encarnados, nos quais marcou por uma ocasião e ainda deu cinco passes para golo. Com a camisola da Dinamarca, soma seis internacionalizações e um golo.

Her er de 23 spillere, der skal kæmpe for Herrelandsholdet i årets to første EM-kval-kampe 🤩



Inden længe går det løs, når Finland kommer på besøg i Parken, og vi skal en tur til Kasakhstan i jagten på point i EM-kvalifikationen 💪 pic.twitter.com/woPvkansHi