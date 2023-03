Nico Otamendi integra a convocatória da Argentina para os compromissos de março, a primeira após a conquista do Mundial 2022, em dezembro.

O defesa do Benfica faz parte dos eleitos do selecionador Lionel Scaloni para os particulares diante de Panamá e Curaçau, agendados para os dias 22 e 28 de março, respetivamente.

A lista tem como base o plantel que esteve no Qatar, mas há algumas novidades: desde logo as presenças de Máximo Perrone e Alejandro Garnacho, jovens do Manchester City e do Manchester United.

Nehuén Pérez, antigo defesa do Famalicão, agora na Udinese, também integra a convocatória, assim como Enzo Fernández, médio que em janeiro trocou o Benfica pelo Chelsea.