Fredrik Aursnes está convocado para a seleção da Noruega que vai defrontar a Espanha (25 de março) e a Geórgia (29 de março) em jogos da fase de qualificação para o Campeonato da Europa.

O internacional do Benfica, num bom momento de forma, integra a lista de 26 jogadores eleitos pelo selecionador Stale Solbakken, entre os quais se destacam nomes como Martin Odegaard (Arsenal) e Erling Haaland (Manchester CIty).

Andreas Schjelderup, o outro norueguês no plantel do Benfica, com apenas 18 anos, não está nesta lista, nem na convocatória de sub-21 da Noruega.

A Noruega está integrada no Grupo A da fase de qualificação em que, além da Espanha e Geórgia, também conta com o Chipre e com a Escócia.