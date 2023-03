O futebolista do Benfica, Andreas Schjelderup, marcou esta quarta-feira um dos golos da goleada dos sub-19 da Noruega à Roménia, por 4-0, em jogo da primeira jornada do grupo 1 da qualificação para o Europeu da categoria.

Schjelderup fez o 3-0 no encontro, aos 25 minutos da primeira parte, já depois dos golos de Isak Hansen-Aaröen (4m) e Niklas Jensen (14m). Magnus Bech fez, já na segunda parte e em tempo de compensação, o 4-0 (90+4m) para a seleção comandada pelo português Luís Pimenta.

O jovem contratado pelos encarnados esta época saiu aos 59 minutos de jogo.

O próximo jogo dos sub-19 da Noruega é ante a França, no sábado. Na terça-feira, há o duelo com a Irlanda do Norte, o terceiro e último no grupo.

No outro jogo, a França venceu a Irlanda do Norte por 1-0 e tem, tal como a Noruega, três pontos, com os nórdicos na liderança fruto da melhor diferença de golos.