Jean-Clair Todibo esteve no Benfica na primeira temporada de 2020/21, emprestado pelo Barcelona, mas despediu-se das águias, rumo ao Nice, com apenas dois jogos na bagagem.

Agora, quase três anos depois, e ainda no Nice, onde é uma das figuras da equipa, o defesa-central de 23 anos foi chamado à seleção francesa, mas não esquece o período de águia ao peito, o qual, garante, foi o pior da carreira.

«A passagem pelo Benfica foi a mais complicada para mim, não joguei. Mas ajudou-me imenso. Tive de me questionar e pensar. Olhando para trás, estabilizei e consegui encontrar um equilíbrio», disse, esta quarta-feira, em conferência de imprensa, citado pela RMC Sport.

Todibo confessou ainda em que jogadores se inspira enquanto defesa: «Inspiro-me no Thiago Silva e no Van Dijk, são os que mais vejo jogar. Também me inspirei no Varane.»