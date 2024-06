A violência na cidade de Rosário e as ameaças à família de Ángel Di María impediram o regresso do argentino a 'casa'. Para além da imprensa dar conta disso, também Leandro Paredes, colega de seleção do jogador do Benfica, confirma essa tese.

«Vi-o muito triste porque ele tinha uma expetativa muito grande de poder voltar agora. Estamos conscientes de que parte do país não está nas melhores condições para que possamos voltar», contou à DS Sports, da Argentina, no âmbito da concentração da seleção argentina.

«Tem as suas filhas bastante crescidas, foram criadas na Europa e voltar a um país em que se passa isto seguramente não é fácil. Há que colocar muitas coisas na balança e uma é seguramente a insegurança no país. Nós que estamos há tanto tempo fora pensamos muito antes de atuar», continuou o médio do PSG.

«Sou dos que querem que os amigos cumpram os seus sonhos e pensar que ele não possa fazê-lo dói muitíssimo», terminou. Ángel Di María termina contrato com o Benfica no final deste mês. Rui Costa disse publicamente que iria ter uma reunião com os representantes do jogador, mas não existem novidades sobre esse dossiê.