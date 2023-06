A Liga Portuguesa de Futebol Profissional divulgou nesta terça-feira à tarde mais um elemento do onze do ano na competição: António Silva.

Depois de Diogo Costa (FC Porto) surgir como o guarda-redes do ano, é a vez do defesa-central do Benfica ser anunciado com uma das quatro unidades do setor mais recuado.

António Silva surge assim entre os mais votados pelos capitães e treinadores pelo seu rendimento na Liga 2022/23, ao serviço do campeão nacional.

Recorde-se que, igualmente nesta terça-feira, o jovem internacional português foi incluído na lista de 100 candidatos ao prémio Golden Boy, ocupando a 4.ª posição entre os favoritos.