No domingo, há pelo menos um cidadão alemão que vai torcer pela Argentina na final do Mundial 2022, frente à França: Roger Schmidt.

Em parte, essa escolha deve-se ao facto de dois jogadores do Benfica estarem na seleção albiceleste – Otamendi e Enzo Fernández –, mas não só: há ainda um tal de Lionel Messi.

«Com todo o respeito pela França, mas claro que vou torcer pela Argentina, eles têm dois jogadores do Benfica na equipa. E além disso, para ser honesto, adoro o Messi, para mim continua a ser o melhor jogador do mundo, mostrou isso no Mundial. Estou a torcer por eles, acredito que podem fazer uma grande final», afirmou o treinador das águias, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Moreirense.

«Na minha opinião, a Argentina é um grande exemplo. Evoluíram ao melhor nível durante o Mundial, não começaram no topo, mas ganharam confiança em todos os jogos. Defendem bem, também são muito bons no ataque, e acho que merecem estar na final. Se jogarem a este nível na final, merecem ganhar o Mundial», concluiu.