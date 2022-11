Enzo Fernández soma apenas duas internacionalizações pela Argentina, conseguidas em setembro, mas a grande temporada ao serviço do Benfica valeu-lhe o bilhete para o Mundial 2022.

O momento da chamada do médio encarnado pelo selecionador Lionel Scaloni foi, de resto, vivido com grande emoção pela sua família. Em casa, os pais e um dos irmãos de Enzo vibraram com a convocatória da albiceleste para o Qatar.

A Argentina, refira-se, integra o grupo C do Mundial, juntamente com o México, a Arábia Saudita e a Polónia. Além de Enzo, também Otamendi integra a comitiva das pampas.

Ora veja a emoção da família de Enzo: