Nicolás Otamendi recebeu um pequeno tributo no aeroporto antes de viajar para Portugal.



O defesa do Benfica foi aplaudido pelos argentinos que estavam presentes no aeroporto, um gesto de agradecimento pela conquista do título de campeão do Mundo, no Qatar. De resto, o jogador de 34 anos chegou ao aeroporto escoltado pelas forças de segurança aeroportuárias da Argentina.

Tal como o Maisfutebol escreveu, Otamendi e Enzo têm chegada prevista a Lisboa para o dia 27 de dezembro, três dias antes da visita do Benfica a Braga.





Veja: