O Benfica convocou uma Assembleia Geral Ordinária para 30 de setembro, uma sexta-feira.

A reunião, aberta aos sócios dos encarnados, decorrerá no pavilhão n.º 2 da Luz a partir das 20h30.

A AG terá como ponto único na ordem de trabalhos a apreciação e votação do relatório de gestão e as contas do exercício de 2021/22 e o relatório e parecer do Conselho Fiscal.