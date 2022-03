Jogadores e staff do Benfica juntaram-se esta terça-feira para comemorar o 50.º aniversário do presidente Rui Costa.

Já depois de revelarem fotografias inéditas do dirigente, os encarnados partilharam fotografias do momento vivido no balneário, que contou com muitos sorrisos, boa disposição e até um abraço ao treinador Nelson Veríssimo.

Na mesa ao centro, um bolo com a camisola 10, que o «Maestro» vestiu ao longo de várias temporadas.