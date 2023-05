O Basileia anunciou esta segunda-feira, no intervalo do jogo com o Grasshoppers (vitória por 3-1), um jogo de apresentação aos sócios na próxima temporada frente ao Benfica.

Segundo as imagens que apareceram nos ecrãs gigantes do estádio do clube suíço, o encontro amigável com os encarnados vai disputar-se a 16 de julho.

Refira-se que o primeiro jogo oficial do Benfica em 2023/24 é a Supertaça, a 5 ou 6 de agosto, frente a Sporting de Braga ou FC Porto.