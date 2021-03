Diagnosticado em dezembro de 2020 com miocardite após ter estado infetado com covid-19, Daniel dos Anjos já teve autorização para regressar, ainda que de forma gradual, aos treinos com a equipa B do Benfica.

Em declarações aos canais oficiais do emblema encarnado, o avançado brasileiro assumiu falou de um «dia importante». «Fui muito bem recebido pelos meus companheiros e agradeço-lhes por isso. Estou feliz, é um momento importante e este dia ficará marcado na minha vida por ter vencido isto. Estou grato à minha família e ao clube por todo o suporte que me deu. Agora é voltar progressivamente, trabalhar e logo logo estarei de volta à boa forma.

Daniel dos Anjos, que chegou a atuar pela equipa principal do Benfica num jogo da Taça de Portugal nesta temporada, não joga desde 25 de novembro, data em que o Benfica B venceu fora o Cova da Piedade por 3-2 na II Liga.