A SAD do Benfica enviou nesta terça-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários o Relatório e Contas do primeiro semestre da temporada 2022/23, onde se destaca um prejuízo de 13,3 milhões de euros.

No documento, é ainda possível analisar os valores referentes às principais contratações e vendas de jogadores ao longo dos últimos meses.

Refira-se que, como os encarnados salientam, a transferência de Enzo Fernández para o Chelsea ainda não está englobada este exercício.

Assim, os principais movimentos neste período, de junho de 2022 a janeiro de 2023, foram:

CONTRATAÇÕES:

Yaremchuk: aquisição de 75% dos direitos por 18,458 milhões de euros (posteriormente, Benfica comprou restantes 25% por três milhões)

David Neres: 17,136 milhões de euros

Alexander Bah: 8,672 milhões de euros

Meitê: 7,287 milhões de euros

Musa: 6,487 milhões de euros

João Mário: 5,513 milhões de euros

Enzo Fernández: aquisição de 75% dos direitos por 10 milhões de euros, mais oito em variáveis.

Aursnes: 13 milhões de euros, mais dois milhões em variáveis.

João Victor: aquisição de 80% dos direitos por 9,426 milhões de euros

VENDAS:

Yaremchuk: 16 milhões de euros, mais três milhões em variáveis (mais 10% de futura transferência)

Carlos Vinícius: 5 milhões de euros (mais 50% de futura transferência)

João Ferreira: 2,5 milhões de euros (mais 10% de eventual mais-valia)

A Benfica SAD refere que, no verão de 2022, alienou «os direitos desportivos dos jogadores Carlos Vinícius, Nuno Valente Santos e Umaro Embaló para o Fulham, MLS e Fortuna Sittard, respetivamente, por um valor global de 6,7 milhões de euros, estando ainda previstos valores adicionais que podem atingir os 0,7 milhões de euros, os quais estão dependentes da concretização de objetivos relacionados com a performance desportiva. De referir que a Benfica SAD manteve ainda o direito sobre uma sell-on fee de 50%, no caso do jogador Carlos Vinícius, e sobre uma mais-valia de 50%, no caso dos jogadores Nuno Valente Santos e Umaro Embaló, caso venham a ocorrer transferências dos direitos desses jogadores para clubes terceiros.»

Em janeiro de 2023, por seu turno, a sociedade encarnada, «chegou a acordo para as transferências definitivas dos jogadores Conti, Diogo Gonçalves, Francisco Ferreira (Ferro), Gil Dias, Helton Leite, John Brooks e Tomás Tavares, por um montante global de 5,9 milhões de euros, estando ainda previstos valores adicionais que podem atingir os 4,25 milhões de euros, os quais estão dependentes da concretização de objetivos relacionados com a performance desportiva.»

«De referir que a Benfica SAD manteve ainda o direito sobre uma sell-on fee, no caso dos jogadores Conti (40%) e Helton Leite (50%), e sobre uma mais-valia, no caso dos jogadores Diogo Gonçalves (15%), Ferro (20%), Gil Dias (20%) e Tomás Tavares (30%), caso venham a ocorrer transferências dos direitos desses jogadores para clubes terceiros», acrescenta a Benfica SAD.