A transferência de Bruno Fernandes do Sporting para o Manchester United tem sido o tema central da atualidade desportiva em Portugal nos últimos dias e Bruno Lage não deixou de abordar o assunto na conferência de imprensa de antevisão ao jogo do Benfica com o Belenenses.

«O Sporting e o futebol português deixam de poder ver um grande jogador nos seus estádios», começou por reconhecer o treinador dos encarnados, que aconselhou os jogadores a não deixarem passar a oportunidade de jogar na Premier League caso um dia sejam convidados para um projeto.

«Vai viver uma experiência fantástica a todos os níveis. E um grande jogador como ele, e nós temos aqui muitos, se tiverem a oportunidade têm de viver o futebol inglês nem que seja por uma época ou meia época, como eu vivi», completou.