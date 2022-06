O Benfica vai avançar com o processo de substituição das cadeiras do Estádio da Luz no início da temporada 2022/23.

Nas redes sociais já circularam algumas imagens de lugares “renovados” no recinto encarnado, mas o que o Maisfutebol apurou, isso reflete apenas a realocação de algumas cadeiras.

O processo efetivo de substituição das cadeiras, uma promessa deixada por Rui Costa na campanha eleitoral, avança no início da temporada desportiva, pelo que será concluído já no decorrer da mesma, aproveitando o espaço temporal entre jogos.

De recordar que, para além da substituição das cadeiras, Rui Costa também manifestou, no período eleitoral, a intenção de renovar os ecrãs gigantes e a iluminação do Estádio da Luz.