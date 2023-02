A FIGURA: João Mário, Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo

Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo é um dos nomeados ao óscar de melhor filme este ano, e foi o que João Mário representou para o Benfica esta noite. A veia goleadora já foi destacada, e foi decisiva, mas a exibição do médio de 30 anos teve muito mais do que isso. Descaído para a direita, mas com liberdade total no ataque, o internacional português fez uma exibição super completa e irrepreensível. Desequilibrou quando era preciso, principalmente na arte de finalizar, e na segunda parte, quando os encarnados já tinham a vitória no bolso, foi dono e senhor da bola, esse objeto tão difícil de dominar.

O MOMENTO: João Mário traduz o domínio, minuto 35

Ao minuto 35, depois um início dominador, Neres descobriu João Mário na área e o médio encarnado abriu o marcador. Domínio traduzido no marcador e jogo desbloqueado.

David Neres

Peça chave do Benfica dos primeiros meses de 2022/23, David Neres parecia ter voltado da pausa do Mundial a meio gás – com uma lesão pelo meio. Esta noite, no entanto, David voltou a ser Neres. Muito liberto no ataque encarnado, o brasileiro encantou com a sua qualidade técnica e foi decisivo, com a assistência para o primeiro golo de João Mário.

Alexander Bah

Um jogo muito sólido do lateral-direito dinamarquês, coroado com um golo. Bah não teve vergonha de incorporar-se no carrossel encarnado e foi oferecendo sempre muito dinamismo ao lado direito do ataque das águias – esteve até perto de assistir Gonçalo Guedes para um golo de calcanhar. Na segunda parte manteve o nível e juntou ao currículo o primeiro golo pelo emblema da Luz, numa grande jogada individual.

Chiquinho

No início da época, poucos acreditariam que Chiquinho chegasse a fevereiro com esta preponderância na equipa do Benfica. Ficou a ganhar com a saída de Enzo, claro, mas já antes o médio havia demonstrado qualidade para ser mais uma opção para Roger Schmidt. Este sábado, novamente ao lado de Florentino, voltou a fazer mais uma exibição muito sólida.

Romário Baró

O Casa Pia demonstrou uma cara muito pálida em termos ofensivos, mas no meio dessa desinspiração, talvez Baró tenha sido dos que mais lutaram contra a maré. Quase sempre assertivo com bola, foi do jovem emprestado pelo FC Porto que saiu um dos lances mais perigosos dos gansos.