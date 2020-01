O FC Porto vai recorrer para o Tribunal Constitucional depois de o presidente do Tribunal da Relação do Porto, Ataíde Neves, ter recusado o pedido de escusa do juiz Eduardo Pires, no processo do caso dos emails que envolve o Benfica.

O magistrado assumiu ser um apaixonado adepto do clube da Luz, mas o presidente da Relação do Porto julgou «improcedente» o «pedido de escusa deduzido pelo senhor desembargador Eduardo Manuel Baptista Martins Rodrigues Pires».

Na decisão, é ainda considerado o seguinte: «O senhor juiz, que é adepto fervoroso do Benfica, titular de Águia de Ouro e com Red Pass para o seu lugar cativo, não é mais do que um adepto do coração, mas o facto de ser do coração não lhe tolhe a razão, não quebra a sua imparcialidade e a sua isenção como juiz».

Refira-se que em junho de 2019, o FC Porto recorreu para a Relação do Porto, depois de ter sido condenado a pagar cerca de dois milhões de euros pela divulgação de emails do Benfica na primeira instância.