Os reforços de inverno do Benfica, Casper Tengstedt e Andreas Schjelderup já foram inscritos pelos encarnados na Liga e estão assim disponíveis para o dérbi do próximo domingo, no Estádio da Luz, diante do Sporting.

O avançado dinamarquês, que foi oficializado na quarta-feira, é o novo dono da camisola 19 das águias. Já o jovem norueguês, de 18 anos, foi apresentado na quinta-feira e ficou com o número 21.

Tengsted, recorde-se, chegou proveniente do Rosenborg por cerca de sete milhões de euros. Por sua vez, Schjelderup, custou nove milhões de euros ao Benfica, num negócio que pode chegar aos 14 milhões.