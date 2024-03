Filipa Patão, treinadora da equipa feminina do Benfica, na flash interview, após a eliminação das tricampeãs nacionais da Champions, perante o Lyon (4-1).

«A equipa aprendeu que estes não serão os últimos quartos de final que teremos. Vamos disputar mais quartos de final e certamente vamos chegar mais longe, porque o trabalho que estamos a desenvolver assim o indica.»

«É um sentimento de frustração pelo que tentamos fazer, pelo que trabalhamos e tentamos fazer ao longo do jogo. É um resultado pesado para o que fizemos nos dois jogos, para o quanto dificultamos o trabalho do Lyon. Poderíamos estar orgulhosos, mas isso seria baixar as expectativas. Estamos motivados para o futuro, para o que queremos continuar a crescer. Tenho a certeza de que o futuro será risonho.»

«Devemos olhar para os detalhes, não cometer erros e foi aí que acabamos por perder a eliminatória. Foram os erros que cometemos, os pequenos detalhes em que não se pode falhar nestas competições. Mas, estou muito feliz pela prestação da equipa, por aquilo que lutamos e por aquilo que voltamos a demonstrar na Europa.»