O luso-luxemburguês Gerson Rodrigues foi condenado, esta quarta-feira, a uma pensa de prisão suspensa de 18 meses e ao pagamento de uma multa de 1.500 euros.

O avançado do Slovan Bratislava foi condenado por três episódios de agressão, um deles à ex-namorada.

A agressão à antiga companheira ocorreu em novembro de 2022. Gerson Rodrigues agrediu Emilie Boland com um soco no rosto e, quando a polícia chegou ao apartamento onde estava o casal, foi alvo de injúrias por parte do jogador.

Os outros casos remontam a março de 2019 e junho de 2022. O avançado luso-luxemburguês agrediu dois homens à porta de discotecas na cidade do Luxemburgo.

